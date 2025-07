ABB wartet Kreuzfahrtschiffe von Royal Caribbean

Keystone-SDA

Der Technologiekonzern ABB hat vom Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean Group einen langfristigen Servicevertrag erhalten. Der Vertrag umfasse die Wartung von 33 Schiffen mit Azipod-Antrieb mit Elektromotor, teilte ABB am Freitag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der von ABB mit dem langjährigen Partner Royal Caribbean unterzeichnete Vertrag läuft 15 Jahre. Dank vorbeugender Wartung und digitaler Lösungen soll die Schiffssicherheit erhöht, die Flottenverfügbarkeit maximiert und die Wartung zügiger umgesetzt werden. Finanzielle Details zum Vertrag sind nicht genannt.

Der Azipod-Antrieb habe in der Schifffahrt den Seeverkehr effizienter, nachhaltiger und zuverlässiger gemacht, so die Mitteilung. Das getriebelose, steuerbare System, bei dem der elektrische Antrieb in einer Gondel am Schiffsrumpf angebracht ist, erhöhe die Manövrierfähigkeit und Effizienz und senke den Treibstoffverbrauch gegenüber konventionellen Wellenantrieben um bis zu 20 Prozent, so die Mitteilung.