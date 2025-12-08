Abbauarbeiten an Hochhaus-Gerüst in Zürich dauern an

Keystone-SDA

Die Abbauarbeiten an einem einsturzgefährdeten Hochhaus-Gerüst in Zürich-Oerlikon dauern am Montagmorgen an. Spezialisten versuchen, die Ursache des teilweisen bereits erfolgten Zusammensturzes herauszufinden.

(Keystone-SDA) Wie lange die Arbeiten noch dauern werden, konnte die Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagmorgen noch nicht sagen. Die Strassen um das betroffene Gebäude an der Hagenholzstrasse im Zürcher Stadtkreis 11 bleiben gesperrt. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich untersuchen die Ursache des teilweisen bereits erfolgten Zusammensturzes.

Das rund 80 Meter hohe Gerüst steht um ein Hochhaus, welches sich im Rohbau befindet. Am Sonntag wurde in einem ersten Schritt versucht, das Gerüst zu entlasten, indem darauf befindliches Material weggeräumt wurde.