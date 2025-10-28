Abgelenkter Autofahrer landet bei Lostallo GR in Böschung

Ein Autofahrer ist am Montagmittag bei einem Selbstunfall auf der A13 bei Lostallo verletzt worden. Der 55-Jährige war laut eigenen Aussagen abgelenkt, geriet von der Fahrbahn ab und landete in der Wiesenböschung. Dort kollidiert er mit einer Signalisation und dem Wildschutzzaun.

(Keystone-SDA) Der Mann zog sich mittelschwere Verletzungen zu, wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag hervor geht. Bevor ihn die Ambulanz ins Spital in Bellinzona fuhr, leisteten Drittpersonen vor Ort erste Hilfe.