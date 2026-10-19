Abstimmungsbüchlein vom 29. November 2026
Erläuterungen des Bundesrates zur Abstimmung vom 29. November 2026 (PDF-Datei).
Volksabstimmung vom 29. Februar 2026 – Erläuterungen des BundesratesExterner Link
- Bundesbeschluss über die
Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
- Volksinitiative «Für eine
Einschränkung von Feuerwerk»
- Volksinitiative «Ja zu fairen
Bundessteuern auch für
Ehepaare – Diskriminierung
der Ehe endlich abschaffen!»
- Änderung des
Kriegsmaterialgesetzes