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Abstimmungen

Abstimmungsbüchlein vom 29. November 2026

Erläuterungen des Bundesrates zur Abstimmung vom 29. November 2026 (PDF-Datei).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Volksabstimmung vom 29. Februar 2026 – Erläuterungen des BundesratesExterner Link

  • Bundesbeschluss über die
    Zusatzfinanzierung der AHV
    durch eine Erhöhung der
    Mehrwertsteuer
  • Volksinitiative «Für eine
    Einschränkung von Feuerwerk»
  • Volksinitiative «Ja zu fairen
    Bundessteuern auch für
    Ehepaare – Diskriminierung
    der Ehe endlich abschaffen!»
  • Änderung des
    Kriegsmaterialgesetzes

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