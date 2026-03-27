Acht Monate im Universum von Lucky Luke

Keystone-SDA

Ab Samstag und bis zum 22. November zeigt das Schloss von St-Maurice VS eine Ausstellung, die dem berühmten Comic-Helden Lucky Luke gewidmet ist. Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, in die Welt des legendären Cowboys einzutauchen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Figur, die 1946 erstmals erschien, wurde vom Zeichner Morris geschaffen und später massgeblich durch die Szenarien von René Goscinny geprägt. In diesem Jahr feiert Lucky Luke seinen 80. Geburtstag. 1946 erschien im französischen Original die erste Lucky-Luke-Geschichte mit dem Titel «Arizona 1880».