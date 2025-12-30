Aebi Schmidt verlagert Produktion innerhalb der USA

Keystone-SDA

Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt Group hat die Produktion der US-Firma Meyer Products in einen anderen US-Bundesstaat verlegt.

(Keystone-SDA) Die Herstellung von Lastwagen-Schneepflügen wurde von East Cleveland, Ohio, nach Monroe, Wisconsin, in das Werk von Monroe Truck Equipment verlegt, wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Website bekannt gab.

Damit sollten die Effizienz, die Qualitätsprozesse und das langfristige Wachstum verbessert werden, hiess es. Man wolle die Prozesse und den ökologischen Fussabdruck innerhalb der Gruppe so effizient wie möglich gestalten.

Während die Fertigung ins rund 800 Kilometer entfernte Wisconsin verlegt wurde, ist die Geschäftsstelle von Meyer nach Mayfield, Ohio, umgezogen. Das neue Bürogebäude sei nur zehn Minuten vom ursprünglichen Standort in East Cleveland entfernt, schrieb Aebi Schmidt.