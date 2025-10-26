Alkoholisierter Autofahrer landet in Neuenhof AG in Unterführung

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neuenhof AG mit seinem Fahrzeug in einer Unterführung gelandet. Er hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war gegen den Pfahl einer Signaltafel geprallt und dann eine Böschung hinabgestürzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzt worden sei niemand, aber das Auto habe einen Totalschaden erlitten, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagnachmittag mit. Zudem seien die Signalisation sowie eine Abschrankung beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich beim Autobahnanschluss; der Fahrer war von der A1 kommend in Richtung Zentrum gefahren.

Gemäss der Mitteilung hatte kurz nach 6.00 Uhr eine Frau den Unfall gemeldet und sich als Verursacherin ausgegeben. Vor Ort ergab die Aufnahme des Sachverhalts jedoch, dass nicht die Frau, sondern ihr Ehemann den Tesla gelenkt hatte. Dieser sei erheblich alkoholisiert gewesen, so die Polizei weiter.

Sowohl der Lenker als auch dessen Frau wurden von der Polizei angezeigt. Dem Mann wurde gemäss den Angaben zudem der Führerschein vorläufig abgenommen.