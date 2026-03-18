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Altersheimbewohnerin nach Zimmerbrand in Sigriswil im Spital

Keystone-SDA

In Sigriswil ist am Dienstagabend in einem Zimmer in einem Altersheim ein Brand ausgebrochen. Eine Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz vor 18.30 Uhr über den Brand an der Tschingelstrasse informiert. Die ausgerückten Feuerwehren Sigriswil und Thun brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und löschten es. Die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden, wurden in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Warum der Brand ausgebrochen ist, war zunächst unklar. Durch die starke Rauchentwicklung waren am Mittwoch mehrere Zimmer nicht mehr bewohnbar.

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