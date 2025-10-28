Amrize wächst deutlich und hebt Umsatzprognose an

Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize ist im dritten Quartal 2025 stärker gewachsen als erwartet. Der Gewinn und die operative Marge gingen jedoch leicht zurück. Die Umsatzprognosen wurden in der Folge leicht angehoben.

(Keystone-SDA) Der Umsatz stieg von Juli bis September um 6,6 Prozent auf 3,68 Milliarden US-Dollar, wie das im Sommer von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt rund 3,5 Milliarden Dollar erwartet. Vor allem das Geschäft mit Baustoffen ist solide gewachsen, wie Amrize erklärte.

Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn (Adj. EBITDA) schrumpfte um 3,3 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar, und die entsprechende Marge ging um 3,0 Prozentpunkte auf 29,0 Prozent zurück. Laut Amrize belasteten etwa der vorübergehende Ausfall von Anlagen im Zementnetzwerk die Rechnung mit 50 Millionen Dollar.

Der Reingewinn ging um 1,6 Prozent auf 543 Millionen Dollar zurück.

Für das Gesamtjahr 2025 wird neu ein Umsatz im Bereich von 11,7 bis 12,0 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, nach bisher versprochenen 11,4 bis 11,8 Milliarden. Nicht verändert wurden die Prognosen eines adjustierten EBITDA von 2,9 und 3,1 Milliarden Dollar sowie einer Nettoverschuldungsrate von unter 1,5x per Ende Jahr.