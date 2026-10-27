Angebliche Finderin hat Welpen illegal nach Grenchen SO importiert

Keystone-SDA

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Eine Frau hat in Grenchen SO zwei Hundewelpen illegal in die Schweiz eingeführt. Sie hatte zuvor behauptet, die Tiere bei einem Spaziergang in einem Waldstück gefunden zu haben.

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(Keystone-SDA) Die Frau meldete sich am Sonntagabend, 18. Oktober bei der Kantonspolizei Solothurn und gab an, zwei ausgesetzte Hundewelpen in einem Waldstück bei Grenchen gefunden zu haben. Polizeiliche Ermittlungen ergaben jedoch, dass ihre Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Gemäss den Erkenntnissen der Ermittler dürfte die angebliche Finderin die beiden etwa zwei Wochen alten Welpen illegal aus Rumänien in die Schweiz eingeführt haben. Um die Tiere zu legalisieren, kontaktierte sie einen Tierarzt und erzählte ihm von dem angeblichen Fund im Wald.

Der Tierarzt wies die Frau an, die Polizei zu informieren, woraufhin sie bei der Befragung den illegalen Import zugab. Die Beschuldigte wird nun gemäss Mitteilung wegen Irreführung der Rechtspflege und illegaler Einfuhr von Hundewelpen angezeigt.