Angeklagter Baselbieter zu Prozessauftakt in Bellinzona schweigsam

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 54-jährigen Baselbieter begonnen. Der Mann muss sich wegen versuchten Mordes an seiner ehemaligen Geliebten verantworten.

(Keystone-SDA) Ihm wird vorgeworfen, eine Splitterhandgranate am Auto der Frau befestigt zu haben.

Bei der Befragung zu Beginn der Verhandlung verweigerte der Mann immer wieder eine inhaltliche Antwort und verwies auf die «Prozessakten». Er habe seine ehemalige Geliebte nicht töten wollen, sagte er vor Gericht. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, was er dann beabsichtigt habe, gab der Beschuldigte keine Antwort.

Wie aus der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft (BA) hervorgeht, soll der Mann die Handgranate am 31. Januar 2024 in einem Wohnquartier im deutschen Lörrach am parkierten Auto seiner Ex-Geliebten angebracht haben. Die Frau konnte das Auto unverletzt verlassen, bevor dieses in Vollbrand geriet.