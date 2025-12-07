Angetrunkener 20-Jähriger fährt in Kreuzlingen TG in Betonmauer

Keystone-SDA

Ein angetrunkener 20-jähriger Lenker ist mit seinem Auto am Samstagabend in eine Betonmauer in Kreuzlingen gekracht. Er blieb unverletzt. Seinen Fahrausweis ist er los.

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte kurz nach 23.30 auf der Strasse in Richtung Tägerwilen. Kurz nach dem Verlassen des Kreisels verlor der Schweizer gemäss Angaben der Thurgauer Kantonspolizei vom Sonntag die Kontrolle.

Die ausgerückte Polizei beurteilte den Fahrer als fahrunfähig. Autofahren wird er nun für eine ganze Weile nicht mehr. Zudem muss er sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.