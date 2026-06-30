Anne-Claire Schott ist Berner Winzerin des Jahres

Keystone-SDA

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Anne-Claire Schott aus Twann hat die Auszeichnung "Berner Winzerin des Jahres 2026" erhalten. Zum ersten Mal im zehnjährigen Bestehen des Wettbewerbs geht dieser Ehrentitel an eine Frau, wie die bernische Wirtschaftsdirektion am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Für den Wettbewerb «Berner Wein des Jahres» waren insgesamt 162 Weine von 33 Weinproduzierenden nominiert. Schott erzielte mit drei eingereichten Weinen die höchste Gesamtpunktzahl. Ihre Weine überzeugten laut der Mitteilung durch konstant hohe Qualität und die konsequente Umsetzung der Demeter-Richtlinien.

Regierungsrat Raphael Lanz verlieh die Auszeichnung in Twann. Er würdigte gemäss Communiqué die erfolgreiche Entwicklung des Berner Weinbaus, der sich trotz rückläufigen Weinkonsums in der Schweiz erfolgreich am Markt behaupte. Dies sei der hohen Qualität und der regionalen Verankerung zu verdanken.