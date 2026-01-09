Arbeitslosenquote im Kanton Bern angestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen hat im Kanton Bern im Dezember 2025 zugenommen. Die Quote stieg um einen Prozentpunkt auf 2,3 Prozent, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Zunahme begründet der Kanton vorwiegend mit jahreszeitlichen Effekten. Die grösste Zunahme gab es im Baugewerbe. Im Gastgewerbe hingegen sank die Zahl der Arbeitslosen mit dem Beginn der Wintersaison. Allerdings war der Rückgang schwächer als im langjährigen Durchschnitt.

Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte blieb die Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat stabil. Insgesamt waren im Dezember 2025 im Kanton Bern 13’041 Personen arbeitslos, 542 mehr als im Vormonat.

Im Jahresdurchschnitt lag die Arbeitslosenquote 2025 im Kanton Bern bei 2,1 Prozent, im Vorjahr noch bei 1,7 Prozent.

Im Dezember 2025 wurden 121 Voranmeldungen zur Kurzarbeit genehmigt. Sie umfassen potenziell 2290 Beschäftigte.