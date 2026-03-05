Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn bleibt stabil

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im Februar bei 3,5 Prozent verharrt. Die Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 3,2 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der registrierten Arbeitslosen nahm um 48 auf 5165 Personen ab. Die Abnahme sei mehrheitlich auf einen Rückgang der Arbeitslosen im Baugewerbe zurückzuführen, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag mit. Die Zahl der registrierten Stellensuchenden nahm um 128 auf 7991 Personen ab.

Im Februar meldeten sich 24 Betriebe für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 273 Arbeitsplätze sein, wie es weiter heisst.