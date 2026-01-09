Arbeitslosenquote steigt auch in den beiden Basel

Keystone-SDA

In den beiden Basel hat die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2025 zugenommen. Die Arbeitslosenquote stieg in Basel-Stadt um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent und in Baselland um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.

(Keystone-SDA) Der Landesdurchschnitt lag bei 3,1 Prozent, wie aus aus der am Freitag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Dies entspricht einer Zunahme um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat.

Im Dezember 2024 hatte die Arbeitslosenquote in Basel-Stadt noch 4,2 Prozent betragen, in Baselland 2,5 Prozent.

Im Kanton Basel-Stadt waren im vergangenen Monat 4778 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 224 Personen mehr als im November 2025. Im Baselbiet waren es 4527 und somit 238 Personen mehr.

Die Zahl der Stellensuchenden nahm in Basel-Stadt um 117 auf 7053 Personen zu. Im Kanton Baselland stieg sie um 47 auf 6868 Personen.

Im Stadtkanton sank die Anzahl offener Stellen im Dezember um 192 auf 1044. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 1828 offene Stellen gemeldet. Das sind 343 mehr als im Vormonat.