Ariel soll laut Medienbericht die neue Bachelorette sein

Keystone-SDA

Die Baslerin Ariel ist mit ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp zum Reality-Star geworden. Als neue Bachelorette soll die 22-Jährige laut "SonntagsBlick" bald wieder im Mittelpunkt stehen, umgeben von Rosenanwärtern statt Krabbeltieren.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Offiziell ist ihre Teilnahme noch nicht bestätigt. «SonntagsBlick» beruft sich auf einen Produktionsinsider, welcher der Zeitung den Namen der neuen Bachelorette gesteckt haben soll. Die Dreharbeiten sollen demnach in Kürze losgehen.

Zuzutrauen wäre es der Baslerin. Die Mutter einer bald zweijährigen Tochter ist Single. Zudem nahm sie schon an mehreren Dating-Shows teil. Den Start im Reality-TV machte sie mit «Love Fool» im Jahr 2023. Auch bei «Are You The One?» und «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» war sie zu sehen.

Mit ihrem Hang zu Streitereien wurde sie im Dschungelcamp einem grösseren Publikum bekannt. Sogar die «Neue Zürcher Zeitung» – nicht gerade bekannt als Klatsch- und Tratsch-Zeitung – widmete der 22-Jährigen einen ausführlichen Artikel. Titel: «Ariel streitet, provoziert und eckt an: Die ‚Krawall-Diva‘ aus der Schweiz polarisiert.»

Gewonnen hat Ariel das Dschungelcamp nicht. Für steigende Quoten und Aufsehen um sich selbst hat sie aber gesorgt. Das könnte mit ein Grund sein, weshalb sich der Schweizer Privatsender 3+ für die Baslerin entschieden haben könnte. Ob es mit dem Format «Bachelorette» überhaupt weitergeht, war bisher nicht klar, schrieb «SonntagsBlick». Vielleicht brauchte es dazu einfach die richtige Kandidatin. Ob Ariel bald Rosen statt Seitenhiebe verteilt? Gut möglich.