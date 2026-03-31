Astra installiert neue Verkehrsanlagen auf der A14 im Kanton Zug

Keystone-SDA

Auf dem Abschnitt der A14 von Blegi bis Walterswil im Kanton Zug lässt das Bundesamt für Strassen neue Verkehrsanlagen erstellen. Diese sollen unter anderem die Höchstgeschwindigkeit automatisch anpassen können, um Staus zu reduzieren.

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(Keystone-SDA) So soll sich der Verkehrsfluss stabilisieren und die Sicherheit verbessern, wie die Filiale Zofingen des Bundesamts für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. Für die Installation der sogenannten Geschwindigkeits-Harmonisierung und Gefahren-Warnanlagen (GHGW) braucht es Fundamente und Stahlbauarbeiten für neue Signalportale.

Die Bauarbeiten starten am kommenden Dienstag, 7. April. Sie sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten können zu temporären Einschränkungen des Verkehrs führen, hiess es weiter. So wird es etwa Superverengungen oder kurzzeitige Sperrungen einzelner Fahrstreifen geben.