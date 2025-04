Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Keystone-SDA

Grossbritanniens Thronfolger Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (43) feiern ihren 14. Hochzeitstag. Geplant ist heute ein Ausflug auf eine Insel im Westen Schottlands, die Isle of Mull. Nach einem Tag voller offizieller Termine sollen die beiden dann die Nacht in einem Cottage verbringen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

(Keystone-SDA) Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet. Die Kirche war mit Bäumen geschmückt und Millionen Menschen sahen die Zeremonie im Fernsehen. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (7).

Eine Reise nach Schottland

Kate hatte vor einem Jahr öffentlich gemacht, dass bei ihr nach einer Operation Krebs gefunden wurde. Sie bekam eine Chemotherapie. Auch Williams Vater, König Charles III. (76)., wird wegen einer Krebserkrankung behandelt. William sprach im November vom wahrscheinlich härtesten Jahr seines Lebens.

Eine zweitägige Tour führt William und Kate nach Schottland. Auf der Insel Mull sollen die beiden etwa ein Gemeindezentrum besuchen. Übernachten sollen sie in einem Haus mit Selbstversorgung, wie die PA meldete. Es bleibe abzuwarten, wer das Kochen übernehme. Am zweiten Tag besuchen sie die Insel Iona. In Schottland haben die beiden eigene Titel: Duke and Duchess of Rothesay.