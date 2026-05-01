Ausbleibender Regen machte den April teilweise zum Rekordmonat

Der Regenmangel machte den April in einigen Fällen zu einem Rekordmonat Keystone-SDA

Die Schweiz blickt auf einen hochdruckgeprägten und sommerlichen Monat mit sehr wenig Niederschlag zurück. In einigen Gebieten war es der niederschlagsärmste April seit Messbeginn.

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(Keystone-SDA) Im schweizweiten Mittel betrugen die Niederschlagssummen gerade mal 27 Prozent des Referenzwerts von 1991-2020, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Freitag in einem Blogeintrag schrieb. Man habe die «nassen» Tage mit mehr als einem Millimeter Niederschlag «praktisch an einer Hand abzählen» können.

Damit erreichte der vergangene April laut Meteoschweiz den vierten Rang der niederschlagsärmsten Aprilmonate seit Messbeginn 1864. Am westlichen und östlichen Alpennordhang war es gar der niederschlagsärmste.

Über das gesamte Messnetz verzeichneten über 80 Standorte ein neues Rekordminimum an Aprilniederschlägen. An über 20 davon kamen keine zehn Millimeter Niederschlag zusammen, darunter an solchen im Berner Oberland, im Kanton Graubünden oder in der Region zwischen Zofingen und Aarau im Kanton Aargau.

Niederschlagsarmut sei aber nicht unbedingt mit Trockenheit gleichzusetzen, hiess es im Blog weiter. Eine Rolle spielen demnach auch die Vorgeschichte über mehrere Monate, die Pegel in Flüssen und Seen, der Grundwasserspiegel, die Bodenfeuchte und der Zustand der Vegetation. Seit der Woche ab dem 20. April könne man in weiten Teilen des Landes aber effektiv von trockenen Bedingungen sprechen.

Sonnenrekord in Pully

Nicht nur punkto Niederschlag war dieser April rekordverdächtig. Denn statt Regen brachte das Hochdruckwetter kräftige Bise und viel Sonnenschein mit sich, wie es weiter hiess: 130-155 Prozent der mittleren Sonnenscheindauer über die Referenzperiode 1991-2020 wurden verzeichnet.

Im waadtländischen Pully wurde zudem ein Sonnenrekord gemessen: 284,4 Sonnenstunden und somit etwa drei Wochen mit maximalem Sonnenschein registrierte die entsprechende Messstation. Der bisherige Rekord von 283,5 Stunden stammte aus dem Jahr 1938.