Ausgebüxter Eber legt Autobahn A13 bei Chur lahm

Keystone-SDA

Ein Schwein hat in Chur am Samstag die Autobahn lahmgelegt. Der Eber ist auf der A13 aus einem Anhänger "ausgestiegen", wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Da ist ein Schwein auf der Autobahn bei Chur»: Jene Meldung sei kurz vor 10.00 Uhr eingegangen, teilte die Polizei auf Facebook mit.

Das Tier liess sich demnach etwas widerwillig einfangen. Nach einer rund 20-minütigen Sperrung konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Eber sei zwar etwas benommen gewesen, ansonsten aber wohlauf, hiess es weiter. Er wurde wieder in den Anhänger verladen und setzte seine Reise fort.

