Die Woche in der Schweiz

2014 hatte die Schweiz bei ihrem letzten WM-Duell gegen Argentinien letztlich den Kürzeren gezogen. Kann sich das Blatt diesmal wenden? Das Urteil fällt in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Das Fussballfieber in der Schweiz ist in den letzten Tagen noch weiter angestiegen. Und das aus gutem Grund: Die Nationalmannschaft hat sich für das Viertelfinale der WM qualifiziert. Das ist seit 1954 nicht mehr vorgekommen, als die Schweiz selbst WM-Gastgeberin war.

Die Nati qualifizierte sich gegen Kolumbien im Elfmeterschiessen, nachdem in den 120 Minuten kein einziges Tor gefallen war. Ein langweiliges Spiel, das bei der internationalen Presse wenig Anklang fand. So schrieb die britische Daily Mail: «Das Achtelfinale bot unvergessliche Spiele, aber dieses hier war das schlechteste von allen.» Ein Sieg ohne grossen Glanz also, aber immerhin ein Sieg.

Die Schweiz trifft nun auf eine weitere südamerikanische Mannschaft, die jedoch von ganz anderem Kaliber ist: Argentinien mit Lionel Messi, dem amtierenden Weltmeister. Nach einem Glückstreffer gegen Ägypten schreitet Argentinien mit selbstbewusst voran. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag um 3 Uhr (Schweizer Zeit).

Diese Woche hat die WM die Schweiz auch über Gianni Infantino eingeholt. Der FIFA-Präsident steht im Zentrum eines neuen Skandals, nachdem die rote Karte für einen US-amerikanischen Spieler am Vorabend des Achtelfinals USA-Belgien auf wundersame Weise zurückgenommen wurde. Eine beispiellose Intervention, die nach einem direkten Anruf von Donald Trump erfolgte, den belgischen Fussballverband verblüffte und in Europa einen heftigen Aufschrei auslöste. Eine Gruppe von Europaabgeordneten fordert sogar die Einleitung einer Untersuchung gegen den FIFA-Präsidenten. Doch die Fussballgötter haben die Gerechtigkeit bereits wiederhergestellt: Belgien hat die USA mit 4:1 vom Platz gefegt.