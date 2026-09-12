Die Woche in der Schweiz

In einem Land, das seinen Wohlstand massgeblich auf die Qualität seiner Bildungssysteme gegründet hat, sorgt der Rückgang des schulischen Niveaus für Besorgnis . Die Ergebnisse der Pisa-Studie 2025 zeigen, dass Schweizer Schülerinnen und Schüler in den Fächern Lesen und Mathematik schlechter abschneiden als noch vor zehn Jahren. Dies entfacht die Debatte über die Zukunft eines der wichtigsten Aspekte des Schweizer Modells neu.

Die Feststellung der Pisa-Studie muss jedoch relativiert werden. Denn trotz dieses Rückgangs liegt die Schweiz in allen bewerteten Disziplinen weiterhin deutlich über dem OECD-Durchschnitt und behält ihren Platz unter den leistungsfähigsten Bildungssystemen der Welt. In Mathematik befindet sie sich sogar weiterhin unter den weltweiten Top Ten (9. Platz).

Die Schweiz ist vor allem mit einem Trend konfrontiert, der die gesamte westliche Welt betrifft. Von den USA bis nach Europa gehen die schulischen Leistungen in zahlreichen Ländern zurück. Gleichzeitig wird die Spitze des Rankings fast ausschliesslich von asiatischen Ländern belegt, während sich Estland als wichtigste europäische Referenz durchsetzt.

Mit anderen Worten: Die Schweizer Schülerinnen und Schüler erscheinen heute als «Gute unter den Schlechten», um die Formulierung der Tageszeitung Le Nouvelliste zu übernehmen. Zwar ist die Schweiz besser klassiert als die meisten ihrer Nachbarländer, doch die zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die Grundkompetenzen nicht beherrschen, zeigt, dass auch sie den Schwierigkeiten nicht mehr entkommt, mit denen die Bildungssysteme entwickelter Länder konfrontiert sind.