Das angekündigte Abkommen zwischen Washington und Teheran, dessen Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz vorgesehen war, hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht digital unterzeichnet . Er tat dies während eines Aufenthalts im Schloss von Versailles. Im Kanton Nidwalden soll dennoch ein Treffen stattfinden.

Viele Menschen in der Schweiz haben heute Morgen wohl ihre Augenbrauen hochgezogen, nachdem sie die Nachricht von Trumps digitaler Unterschrift gelesen hatten. Dies, nachdem gestern noch alle Medien die Ankündigung verbreitet hatten, das Dokument werde am Freitag auf dem Bürgenstock unterzeichnet.

«Wird die Schweiz weiterhin beteiligt sein?», fragten sie sich. In einer an Keystone-SDA übermittelten Erklärung bestätigt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten ein Treffen im Nidwaldner Resort. Nach dem aktuellen Stand der Dinge ist nämlich nach wie vor vorgesehen, dass sich Vertreter der USA und des Iran zusammen mit pakistanischen und katarischen Vermittlern sowie den anderen beteiligten Ländern dort treffen, um die ersten Verhandlungen über die Umsetzung des Abkommens aufzunehmen.

In einem Leitartikel betont Bluenews, dass «am Ende Frankreich der Schweiz die Show gestohlen hat», indem es Versailles als Kulisse für einen bedeutenden symbolischen Moment der internationalen Geopolitik anbot. Trotz der Dankesworte, die Macron der Schweiz für die Zusammenarbeit während des G7-Gipfels in Évian aussprach, wird Trumps Unterschrift im Schloss des Sonnenkönigs als ein weiterer Affront seitens Frankreichs gewertet, das nie angedeutet hat, für die von der Schweiz aufgrund des nahe der Grenze organisierten Gipfels getragenen Sicherheitskosten in die Tasche greifen zu wollen.