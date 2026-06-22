Heute in der Schweiz

Der Bürgenstock wurde erneut zur Bühne der Weltpolitik: Trotz grossem Misstrauen zwischen den USA und dem Iran kam es zu direkten Gesprächen und ersten Vereinbarungen für die nächsten 60 Tage.

Während die Schweiz schwitzte, haben die USA und der Iran am Wochenende auf dem Bürgenstock stundenlang verhandelt. Eigentlich war das Treffen für Freitag geplant, doch eine vorzeitige Unterzeichnung des Abkommens durch Donald Trump und das gegenseitige Misstrauen der Parteien hatten für Verzögerung gesorgt.

US-Vizepräsident JD Vance traf am frühen Sonntagmorgen auf dem Bürgenstock ein. Gemäss dem Tages-Anzeiger soll er gewartet haben, bis die iranische Delegation abgeflogen war, bevor er selbst ins Flugzeug stieg.

Die Delegationen verhandelten bis nach Mitternacht. Über den genauen Inhalt ist jedoch wenig nach draussen gedrungen. Bekannt ist, dass sich die USA und der Iran auf einen 60-Tage-Fahrplan für weitere Verhandlungen geeinigt haben. Zudem sollen ein direkter Kommunikationskanal für die Strasse von Hormus sowie ein Mechanismus zur Überwachung der Waffenruhe im Libanon geschaffen werden, wie SRF unter Berufung auf die Vermittler Katar und Pakistan berichtete.

Die Schweiz war dabei mehr als nur malerische Kulisse. Wie der Tagi schreibt, soll sich eine Taskforce beim EDA pausenlos um die Durchführung der Gespräche bemüht haben. Auch die Nidwaldner Polizei musste flexibel bleiben und ihre Einsatzbereitschaft immer wieder verlängern. Auf dem offiziellen Logo des «Lake Lucerne Summit» fehlt jedoch die Schweizerflagge.

Am Montagmorgen hat die Top-Delegation aus dem Iran den Bürgenstock wieder verlassen, was gemäss SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck zu erwarten war. «Das Misstrauen ist zu gross», sagt er. Die Iraner haben auf einen Handschlag und gemeinsame Bilder mit den US-Vertretern verzichtet. Die Gespräche sollen nun jedoch auf Arbeitsebene weitergeführt werden.