Heute in der Schweiz

Bundespräsident Guy Parmelin ist bis zum 9. Juli in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko unterwegs. Die Reise, die bereits vor längerer Zeit im Hinblick auf die Fussball-Weltmeisterschaft der Männer in Nordamerika geplant wurde, wird sich weniger auf die Herausforderungen in den Stadien konzentrieren als auf handelspolitische Fragen, insbesondere die Zollfrage.

Am 24. Juli laufen die aktuellen, von Washington gegen die Schweiz verhängten Zölle aus, die nach der Intervention des amerikanischen Supreme Court auf 10% gesenkt wurden. Was danach geschehen wird, ist unklar. Parmelins Ziel ist es zu vermeiden, dass sie die im vergangenen November in einer Absichtserklärung festgelegte Obergrenze von 15% überschreiten und idealerweise diesen Prozentsatz in einem rechtlich verbindlichen Abkommen zu verankern.

Der höchste Verantwortliche, mit dem der Bundesrat in Washington sprechen wird, ist der Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass alles von den Entscheidungen von Präsident Donald Trump abhängen wird, dessen Unberechenbarkeit die Schweiz bereits mehrfach in Erstaunen versetzt hat. So auch letztes Jahr, als für die Schweiz Zölle von 39% angekündigt wurden.

Das Motto lautet derzeit: Schadensbegrenzung. Parmelin wird wahrscheinlich betonen, dass die Schweiz ihre Verpflichtungen einhält, zum Beispiel indem sie in den nächsten fünf Jahren 200 Milliarden Dollar in den USA investiert. Alles was 15% nicht übersteigt, sei erträglich, ist im Blick zu lesen. «Entscheidend ist, dass es keine allzu grosse Abweichung gegenüber der EU gibt.»