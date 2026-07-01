Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Der 1. Januar 2026 wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Die Freude über den Jahreswechsel machte schnell dem Entsetzen Platz, als ich mein Telefon einschaltete und vom Drama erfuhr, das sich in Crans-Montana abgespielt hatte. Einundvierzig junge Leben, die in einer Nacht ausgelöscht wurden, dazu über hundert Verletzte.

Immer wieder denke ich an Barbesuche mit Freunden, bei denen auch ich mir keine Gedanken über die Sicherheit des Ortes machte. Eine Sorglosigkeit, die wohl viele in jener Nacht teilten.

Sechs Monate später gelten meine Gedanken den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, deren Leben in jener Nacht aus den Fugen geriet.

Herzliche Grüsse aus der Schweiz