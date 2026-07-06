Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Mit der massiven Verbreitung der künstlichen Intelligenz ist das, was noch vor kurzer Zeit nach einem Science Fiction Roman klang, längst Teil unseres Alltags geworden: Gesellschaft und Arbeitswelt werden grundlegend verändert.

Was sollten die Länder tun, um KI zu regulieren, die viele Chancen bietet, aber ebenso viele Bedenken aufwirft? Ein internationaler Dialog auf der Suche nach einer Antwort läuft dieser Tage in Genf.

Und wie ist es bei Ihnen: Hat die KI Ihr Leben verändert?