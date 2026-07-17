Heute in der Schweiz

Nach mehreren Wochen mit Hitze und Trockenheit haben die Gewitter , die von Donnerstag auf Freitag über die Schweiz gezogen sind, für etwas Entspannung gesorgt .

Teilweise fielen ergiebige Niederschläge, und die Temperaturen gingen deutlich zurück. Damit fand eine besonders belastende Hitzewelle zumindest vorübergehend ein Ende.

Die Gewitterzellen erfassten weite Teile des Landes. Lokal fielen sie heftig aus, begleitet von starken Windböen und intensiven Regenfällen. In Montreux beeinträchtigte das Unwetter unter anderem das Jazz Festival und verursachte Sachschäden. In der Deutschschweiz musste sogar das Publikum der beliebten SRF-Sendung «Donnschtig Jass» evakuiert werden. Grössere Unglücke blieben aber glücklicherweise aus.

Die Entlastung dürfte allerdings nur von kurzer Dauer sein. Die Niederschläge der vergangenen Stunden reichen nicht aus, um das über Wochen aufgebaute Wasserdefizit wettzumachen. In vielen Regionen sind die Böden weiterhin stark ausgetrocknet, und auch Flüsse und Bäche stehen nach wie vor unter Druck.

Besonders besorgt zeigt sich die Landwirtschaft. Gegenüber Watson brachte ein Landwirt aus dem Kanton Neuenburg die Situation mit einem prägnanten Satz auf den Punkt: «Oben ist es nass, darunter ist es Staub.» Unter der dünnen, von den Gewittern befeuchteten Oberfläche leiden Kulturen und Weiden weiterhin unter der Trockenheit.