Heute in der Schweiz

Der September ist der geburtenstärkste Monat der Schweiz. Das hat mit Weihnachten zu tun – aber nicht nur.

Haben Sie gewusst, dass in der Schweiz die meisten Kinder im September zur Welt kommen? Der 25. September ist der geburtenstärkste Tag des Jahres, wie die Aargauer Zeitung heute schreibt. Der Grund dafür, Sie ahnen es sicher schon, sind die 38 Wochen vorher stattfindenden Advents- und Feiertage.

Die romantische Weihnachtszeit oder vielleicht der nachlassende Stress, wenn die Familie nach dem Fest wieder abgereist ist, sind jedoch nicht die einzigen Gründe. «Es gibt auch eine biologische Erklärung», sagt Demografin Laura Bernardi. Der Winter ist besser für die Zeugung, da die Hitze sowohl den Eisprung der Frauen wie auch die Spermienqualität der Männer beeinflusse.

Die Schweiz ist damit nicht allein, der September ist heute in vielen westlichen Ländern der geburtenstärkste Monat. Vor den 1970er-Jahren kamen hierzulande jedoch die meisten Kinder im Frühling zur Welt. Vielleicht, weil die Menschen im Sommer wohlgenährt und deshalb fruchtbarer waren oder weil die Kinder gleich nach den Hochzeiten, die meist im Sommer stattfinden, gezeugt wurden.