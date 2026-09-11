Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

25 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September hat sich Beat Reinhart erstmals bereit erklärt, öffentlich von seinen Erlebnissen an diesem Tag zu erzählen. Der Auslandschweizer arbeitete direkt gegenüber den Türmen des World Trade Center, als diese getroffen wurden. Sein Bericht erinnert daran, dass sich hinter den grossen Ereignissen der Geschichte auch zutiefst persönliche Erinnerungen verbergen.

Auch in der Schweiz herrscht grosse Betroffenheit nach einem schweren Unfall eines Reisecars im Kanton Graubünden, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren haben. Das Drama, das sowohl in den Niederlanden als auch in der Schweiz grosse Aufmerksamkeit erregt hat, beherrscht die nationale Berichterstattung an diesem Freitag.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre