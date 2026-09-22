Heute in der Schweiz

In unsicheren Zeiten fordern viele Politikerinnen und Politiker mehr Mittel für die Armee.

Der Ständerat hat beschlossen, die Mehrwertsteuer um 0,2 Prozentpunkte anzuheben, um zusätzliche Mittel für die Armee zu generieren . Ursprünglich hatte der Bundesrat eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte beantragt. Der verbleibende Betrag soll nach dem Modell der Ständeratskommission aus dem allgemeinen Bundeshaushalt gedeckt werden.

Ziel der Massnahme ist es, einen zusätzlichen Finanzbedarf der Armee in Höhe von 24 Milliarden Franken zu decken. Befürwortende aus den Reihen der Mitte und der rechtsbürgerlichen Parteien begründen dies mit einer verschärften Sicherheitslage und der Notwendigkeit einer glaubwürdigen Abschreckung.

Die Linke kritisiert die geplante zeitliche Entkoppelung der Finanzierung: Der Rüstungsfonds soll bereits im kommenden Jahr eingerichtet werden und eine Verschuldung von bis zu zwölf Milliarden Franken ermöglichen, während die Volksabstimmung über die Mehrwertsteuererhöhung erst zwei Jahre später vorgesehen ist. Dies berge Risiken für den Bundeshaushalt.

Nach dem Entscheid der kleinen Kammer kommt die Vorlage nun in den Nationalrat.