Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Ist der Schlossbergplatz nun der neue Paradeplatz?
Um diesen Scherz zu machen, musste ich den Namen des Hauptplatzes von Baden nachschlagen. Das Bild von Zürich als Finanzzentrum der Schweiz wird wohl noch eine Weile bestehen bleiben. Doch wie lange kann dieses ikonische Zentrum seinen Status behalten, wenn immer mehr Finanzunternehmen abwandern?
Während sich die Morgen zunehmend kälter anfühlen, steht die kalte Jahreszeit vor der Tür. Doch die Trockenheit dieses Sommers wird sich auch auf den Winter und die Energieversorgungssicherheit der Schweiz auswirken.
Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende.
Eine zweite Bank verlässt den Finanzplatz Zürich – ist das ein «Weckruf» für die Bankenstadt? Nachdem Vontobel im vergangenen Monat den Wegzug von Zürich nach Zug angekündigt hatte, hat nun auch Cembra eine Debatte über die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Zürich ausgelöst. Das Unternehmen kündigte an, sämtliche Mitarbeitende von Zürich nach Baden zu verlegen.
Cembra begründet den Umzug mit dem Wandel der Arbeitswelt und der «langfristigen Standort- und Flächenplanung» des Unternehmens. «Die heutigen Räumlichkeiten wurden für andere Bedürfnisse konzipiert und die Gestaltungsmöglichkeiten sind begrenzt», sagte Kommunikationsleiterin Nicole Bänninger dem Tages-Anzeiger. Das Unternehmen habe verschiedene Liegenschaften geprüft, «auch in Zürich». Baden habe die Anforderungen am besten erfüllt.
Als Vontobel im vergangenen Monat den Umzug nach Zug bekanntgab, erklärte die Stadt Zürich, sie erwarte keinen Exodus von Finanzunternehmen. Christian Bretscher, Geschäftsführer des Zürcher Bankenverbands, sieht in den beiden Standortwechseln jedoch einen «Weckruf». Die geplanten Umzüge sollten für Stadt und Kanton eine Gelegenheit sein, ihre Standortpolitik «kritisch zu überprüfen», so Bretscher gegenüber den Tamedia-Zeitungen.
Die Bauvorschriften in Zürich erschweren den Umbau von Gebäuden für spezifische Nutzungen innerhalb einer angemessenen Frist. Zudem sei bekannt, dass Zürich aus steuerlicher Sicht für Unternehmen «höchst unattraktiv» sei, fügte Bretscher hinzu.
Sowohl Vontobel als auch Cembra wollten sich nicht dazu äussern, ob steuerliche Überlegungen bei ihrer Entscheidung zum Umzug ebenfalls eine Rolle spielten. Die Einnahmen aus der Unternehmenssteuer sind in Zürich in den letzten fünf Jahren jedoch um mehr als 25% gestiegen. Die effektive Unternehmenssteuerbelastung liegt in Zürich bei 19,6%, in Baden hingegen nur bei rund 15%. Eine Steuersenkung im Kanton Zürich scheiterte im Mai 2025 an der Urne.
Laut Berichten der Tamedia-Zeitungen zahlte Cembra im Jahr 2025 rund 45 Millionen Franken an Steuern, wovon ein erheblicher Teil an die Stadt und den Kanton Zürich ging.
Dieser heisse, trockene Sommer hat viele Menschen betroffen gemacht. Obwohl mit sinkenden Herbsttemperaturen etwas Erleichterung erhofft wurde, wird sich das Sommerwetter auch auf die Wintersaison auswirken.
Aufgrund der Hitze und Trockenheit sind die Schweizer Wasserspeicher derzeit nur zu 73% gefüllt. Der Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt bei 84%. «Das werden wir kaum aufholen können», sagte der ehemalige Präsident der ETH Zürich, Lino Guzzella, im Rahmen eines Vortrags am Institut für Schweizerische Wirtschaftspolitik (IWP) der Universität Luzern.
«Der niedrigere Wasserstand bedeutet, dass uns rund 900 Gigawattstunden weniger Energie aus den Stauseen zur Verfügung stehen. Das entspricht etwa 2 bis 3% des gesamten Schweizer Stromverbrauchs in den Wintermonaten», so Guzzella. Er warnt zudem, dass bei einem Ausstieg aus der Kernenergie der Schweizer Stromversorgung im Winter 19 Terawattstunden fehlen würden.
Eine weitere Möglichkeit ist der Import von Strom im Winter aus den europäischen Nachbarländern. Dies ist für die Schweiz übliche Praxis und wirtschaftlich sinnvoll. Doch auch Europa befindet sich in einer prekären Lage. Laut dem Branchenverband Gas Infrastructure Europe (GIE) sind Europas Gasspeicher derzeit zu rund 69% gefüllt, was rund 16 Prozentpunkten unter dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht. «Gaskraftwerke spielen im Winter eine wichtige Rolle für die Stromversorgung Europas», sagt Christian Schaffner, Energieexperte der ETH Zürich.
Aufgrund des US-Kriegs mit dem Iran und der Blockade der Strasse von Hormus gelangt weniger Flüssigerdgas auf den Markt. Seit Beginn der Krise hat sich der Gaspreis fast verdreifacht – von 30 auf über 80 Euro (28 bis 76 Franken) pro Megawattstunde. Daniela Decurtins vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie sagte, die Ausgangslage sei «anspruchsvoller als in den vergangenen Jahren». Doch, so Decurtins weiter, derzeit
Der Bundesrat will ein eigenständiges Bundesgesetz zur Cybersicherheit erlassen, um die nationale Cybersicherheit zu stärken. Wie aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung der Regierung hervorgeht, sollen dabei mehrere bestehende Gesetzgebungsprojekte unter einem neuen Gesetz zusammengeführt werden.
Das geplante Bundesgesetz über die Cybersicherheit würde drei Projekte zusammenfassen: Produkte mit digitalen Elementen, den Schutz besonders wichtiger digitaler Daten sowie die Rolle von Hosting- und Cloud-Anbietern im Bereich der Cybersicherheit. Zudem würde das neue Gesetz die bestehende Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen integrieren.
Die Vorschriften zur Cyberresilienz von Produkten sollen sich am EU-Cyber Resilience Act (CRA) orientieren. Laut der Regierung soll die Zusammenführung der verschiedenen Bereiche unter einem Gesetz den Verwaltungsaufwand für Unternehmen verringern. Dies würde auch dazu beitragen, die Schweizer Vorschriften an die EU-Anforderungen anzugleichen.
Die Details müssen noch erarbeitet werden, einschliesslich der genauen Frage, welche Organisationen welchen Pflichten unterliegen sollen. Der Bundesrat hat das Verteidigungsdepartement beauftragt, bis Juni 2027 einen Entwurf für die öffentliche Vernehmlassung auszuarbeiten.
Die Glückskette hat anlässlich ihres 80-jährigen Bestehens zum dritten Mal ihr Solidaritätsbarometer veröffentlicht. Gemäss der repräsentativen Umfrage betrachten 95% der Bevölkerung solidarisches Handeln als wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben – eine Ansicht, die über alle Generationen und Bevölkerungsgruppen hinweg geteilt wird.
Alles begann am 26. September 1946 mit einer Sendung von Radio Sottens, dem Vorläufer des Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders RTS. Im Lauf der Jahre hat sich die Glückskette zu einer erfolgreichen nationalen Hilfsorganisation entwickelt. Mit 275 Spendensammlungen wurden insgesamt 2,2 Milliarden Franken gesammelt, wie die Glückskette heute mitteilte.
Unterstützt wurden Hilfsprojekte in 124 Ländern, darunter viele in der Schweiz. Die nach dem Tsunami 2004 in Südostasien gesammelten 227,7 Millionen Franken stellen den höchsten je gesammelten Betrag dar.
Doch Solidarität in die Praxis umzusetzen, ist nicht immer so einfach, sagt Miren Bengoa, Direktorin der Glückskette, gegenüber SRF News: «Das Umfeld ist anspruchsvoller geworden. Es gibt mehr Krisen gleichzeitig, mehr Konkurrenz um Aufmerksamkeit und auch mehr wirtschaftliche Unsicherheit.» Eine Umfrage zeigt zudem eine Kluft zwischen der Bedeutung, die Menschen der Solidarität zuschreiben, und ihrer Sicht auf die Gesellschaft als Ganzes: Nur 68% halten die Schweizer Gesellschaft für solidarisch geprägt.
Die vielen Krisen, die um Aufmerksamkeit konkurrieren, machen Spenderinnen und Spender auch wählerischer, wenn es darum geht, wohin sie ihre Unterstützung lenken. Rund 76% der Befragten hielten es für wichtig zu überprüfen, ob jemand tatsächlich Unterstützung verdiene, während 42% die Hilfe auf Menschen beschränken wollten, die unverschuldet in eine schwierige Lage geraten sind.
Spenderinnen und Spender «überlegen stärker, welche Krise oder welche Organisation sie unterstützen wollen, und sie möchten genauer wissen, was ihre Spende bewirkt», sagt Bengoa. Die Glückskette will daher künftig noch direkter über die Wirkung von Spenden kommunizieren.
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