Heute in der Schweiz

Braucht der Zürcher Finanzplatz einen «Weckruf»? Die Ankündigung der Cembra Bank, nach Baden umzuziehen, nachdem bereits Vontobel den Wegzug nach Zug bekanntgegeben hatte, wirft Fragen zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Zürich auf.

Eine zweite Bank verlässt den Finanzplatz Zürich – ist das ein «Weckruf» für die Bankenstadt? Nachdem Vontobel im vergangenen Monat den Wegzug von Zürich nach Zug angekündigt hatte, hat nun auch Cembra eine Debatte über die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Zürich ausgelöst. Das Unternehmen kündigte an, sämtliche Mitarbeitende von Zürich nach Baden zu verlegen.

Cembra begründet den Umzug mit dem Wandel der Arbeitswelt und der «langfristigen Standort- und Flächenplanung» des Unternehmens. «Die heutigen Räumlichkeiten wurden für andere Bedürfnisse konzipiert und die Gestaltungsmöglichkeiten sind begrenzt», sagte Kommunikationsleiterin Nicole Bänninger dem Tages-Anzeiger. Das Unternehmen habe verschiedene Liegenschaften geprüft, «auch in Zürich». Baden habe die Anforderungen am besten erfüllt.

Als Vontobel im vergangenen Monat den Umzug nach Zug bekanntgab, erklärte die Stadt Zürich, sie erwarte keinen Exodus von Finanzunternehmen. Christian Bretscher, Geschäftsführer des Zürcher Bankenverbands, sieht in den beiden Standortwechseln jedoch einen «Weckruf». Die geplanten Umzüge sollten für Stadt und Kanton eine Gelegenheit sein, ihre Standortpolitik «kritisch zu überprüfen», so Bretscher gegenüber den Tamedia-Zeitungen.

Die Bauvorschriften in Zürich erschweren den Umbau von Gebäuden für spezifische Nutzungen innerhalb einer angemessenen Frist. Zudem sei bekannt, dass Zürich aus steuerlicher Sicht für Unternehmen «höchst unattraktiv» sei, fügte Bretscher hinzu.

Sowohl Vontobel als auch Cembra wollten sich nicht dazu äussern, ob steuerliche Überlegungen bei ihrer Entscheidung zum Umzug ebenfalls eine Rolle spielten. Die Einnahmen aus der Unternehmenssteuer sind in Zürich in den letzten fünf Jahren jedoch um mehr als 25% gestiegen. Die effektive Unternehmenssteuerbelastung liegt in Zürich bei 19,6%, in Baden hingegen nur bei rund 15%. Eine Steuersenkung im Kanton Zürich scheiterte im Mai 2025 an der Urne.

Laut Berichten der Tamedia-Zeitungen zahlte Cembra im Jahr 2025 rund 45 Millionen Franken an Steuern, wovon ein erheblicher Teil an die Stadt und den Kanton Zürich ging.