Heute in der Schweiz

Haben Sie auch schon mal zu künstlicher Intelligenz gegriffen, um ein schwieriges E-Mail zu verfassen? ChatGPT und Co. verwandeln ein paar Gedanken in eloquente Texte, ohne dass man vom Inhalt viel Ahnung haben muss. Diesen Effekt spürt nun auch die Zürcher Justiz, wie die NZZ berichtet.

Richter André Moser, Präsident des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, hat früher «sprachlich unbeholfene Schreiben» erhalten, zum Teil von Hand verfasst. Heute landen zunehmend seitenlange, sprachlich makellose Texte bei ihm. Das geschliffene Anwaltsdeutsch klingt professionell, jedoch sind die Beschwerden unnötig lang und mit zahlreichen irrelevanten Argumenten gespickt. Zum Teil enthalten sie unbegründete Vorwürfe und können zusätzliche Verfahrensschritte auslösen. Doch das Gericht muss diese Texte alle bis zur letzten Fussnote lesen und prüfen.

Warum braucht man dafür nicht einfach auch eine KI? «Es kann nicht sein, dass am Ende KI gegen KI antritt», sagt Moser. Das Amtsgeheimnis verbietet zudem den Gebrauch einer normalen KI, es gebe jedoch Bestrebungen für eine geschützte KI-Umgebung. Wer sich von der KI eine besonders imposante Beschwerde schreiben lässt, riskiert jedoch auch eine saftige Rechnung: In zwei Fällen hat das Zürcher Verwaltungsgericht bereits erhöhte Gerichtsgebühren verhängt, in einem Fall waren es über 3000 Franken.