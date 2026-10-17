Diese Woche in der Schweiz

Wer wird hier Einzug halten? In einem Jahr wissen wir mehr.

Das erste SRG-Wahlbarometer für die Wahlen 2027 zeigt wenig Bewegung im Kräfteverhältnis zwischen den grossen Parteien.

Die SVP bleibt mit 29,9 Prozent der Stimmabsichten klar an der Spitze und würde ihr Ergebnis von 2023 sogar noch verbessern. Auch die SP festigt ihren zweiten Platz mit 19,3 Prozent – das wäre ihr bestes Resultat seit fast zwanzig Jahren.

Die traditionellen bürgerlichen Parteien hingegen setzen ihren langsamen Abstieg fort. Die FDP würde auf 13,3 Prozent zurückfallen, die Mitte auf 12,6 Prozent. Die Mittepartei bleibt damit hinter ihrem freisinnigen Rivalen – ein Rennen um den dritten Platz, das in Bern aufmerksam verfolgt wird. Langfristig könnte dieses Ranking nämlich die Sitzverteilung im Bundesrat beeinflussen.

Bemerkenswert ist auch, was das Barometer über die Grünparteien verrät: Sie profitieren kaum vom Comeback der Klimasorgen. Trotz Hitzewellen, Dürren und Bränden, die den Sommer 2026 geprägt haben, legen die Grünen nur leicht auf 10,3 Prozent zu, die Grünliberalen erreichen 7,1 Prozent. Beide Parteien scheinen ihren Rückgang gestoppt zu haben – ohne jedoch an die Dynamik früherer Wahlen anzuknüpfen.

Bei den Sorgen der Bevölkerung dominieren die Krankenkassenprämien klar. Dahinter folgen der Klimawandel und die Asylpolitik. Die Einwanderung, die bei den Wahlen 2023 noch die Debatten beherrschte, ist heute weniger zentral in den Köpfen der Wählerinnen und Wähler.