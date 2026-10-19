Heute in der Schweiz

«Es ist offensichtlich, dass etwas nicht mehr funktioniert», heisst es im Kommentar von Le Temps über die Ausschreitungen vom Samstag in Frankreich.

Der Tages-Anzeiger spricht von einer «Zäsur» und schreibt: «Diese Bilder! Sie schaden in erster Linie der Bewegung und deren legitimen Anliegen: Die gehen in Lärm und Rauch unter.»

Zur Entstehung der Ausschreitungen schreibt die Zeitung: «Plötzlich gab es eine Plattform für Zorn jeder Art. Für die Wut über die Spritpreise. Über den konstanten Verlust an Kaufkraft. Über dieses Gefühl eines sozialen Abstiegs.«

Auch Blick fragt: «Warum glauben so viele Bürger, dass ihre Kaufkraft ihnen nicht mehr erlaubt, in Würde zu leben?» Der eigentliche Skandal bleibe der einer Gesellschaft, in der die arbeitende Bevölkerung nicht mehr über die Runden komme.

Auf RTS sagt Eric Delbecque, Experte für innere Sicherheit, die heftigen Ausschreitungen seien eine Kombination aus organisierter politischer Gewalt und opportunistischer Kriminalität. Zur Erklärung von Präsident Emmanuel Macron am Sonntag Abend sagt Delbecque: «Macrons Rhetorik hat keinen Bezug mehr zur Realität.» Seine Regierung müsse sich vorwerfen lassen, dass sie den wachsenden Zorn im Volk nicht genügend ernst nahm, den Dialog nicht suchte und stattdessen die Polizei schickte.

Doch die Frage ist grundsätzlicher. Hätte es noch mehr Polizei gebraucht – oder eher eine bessere Adressierung der Anliegen der Protestierenden? Le Temps analysiert dazu: «Angesichts der karikaturhaften Diskurse, die die Debatte beherrschen – zwischen einer extremen Rechten, die eine totale, ja blinde Repression fordert, und einer extremen Linken, die hinter allen Auswüchsen nur ein Problem systemischer Polizeigewalt sehen will –, haben die Diskussionen kaum Aussicht, konstruktiv zu verlaufen.»