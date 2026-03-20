Ausserrhoder Staatsanwaltschaft klagt zwei Ärzte an

Keystone-SDA

Nach Untersuchungen zu zwei aussergewöhnlichen Todesfällen hat die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden Anklage gegen einen Arzt und eine Ärztin erhoben. In beiden Fällen lautet die Anklage auf fahrlässige Tötung.

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(Keystone-SDA) Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, wurde gegen zwei «Medizinalpersonen» Anklage erhoben.

«Im Frühjahr 2021 kam es im Rahmen von zwei Behandlungen in einem Gesundheitszentrum in Schwellbrunn zu zwei aussergewöhnlichen Todesfällen, welche die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden in der Folge untersucht hat», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Strafuntersuchung sei mittlerweile abgeschlossen worden. Laut Mitteilung erhebt die Staatsanwaltschaft gegen einen Arzt und eine Ärztin beim Kantonsgericht in erster Instanz Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Die beiden Todesfälle stünden in keinem Zusammenhang. Den beiden Anklagen lägen unterschiedliche Sachverhalte zugrunde.

Laut Mitteilung gehen mit dem staatsanwaltschaftlichen Verfahrensabschluss die Verfahrens- und die Kommunikationshoheit an das zuständige Gericht über. Das Gericht erteilt deswegen keine weiteren Auskünfte. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.