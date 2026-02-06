Auto brennt auf der Autobahn A7 bei Wigoltingen TG komplett aus

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A7 bei Wigoltingen TG ist am Donnerstagabend ein Auto komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Höhe Wigoltingen bemerkte eine 57-jährige Autofahrerin Rauch aus dem Motorraum und stellte ihr Auto auf dem Pannenstreifen ab, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Wenig später stand das Auto in Vollbrand.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Als Brandursache steht gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei ein technischer Defekt im Vordergrund.