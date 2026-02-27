Auto fährt Frau in Uitikon-Waldegg ZH an und verletzt sie schwer

Keystone-SDA

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend eine 63-jährige Fussgängerin auf einem Fussgängerstreifen in Uitikon-Waldegg ZH angefahren. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Mann war mit seinem Auto auf der Birmensdorferstrasse in Richtung Birmensdorf ZH unterwegs, als es gegen 16.25 Uhr nach der Einmündung der Stallikerstrasse zum Unfall kam, wie die Polizei schreibt. Die Frau sei gerade dabei gewesen, die Strasse zu überqueren.

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt und wird von der Polizei und der Staatsanwaltschaft untersucht, wie es heisst. Nach dem Unfall habe der Verkehr für rund zweieinhalb Stunden wechselseitig geführt werden müssen.