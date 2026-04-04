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Auto gerät an Ampel in Einsiedeln SZ in Brand

Keystone-SDA

In Einsiedeln SZ ist am Samstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Die 19-jährige Autolenkerin und eine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich nach Polizeiangaben rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Autofahrerin sei um 07.30 Uhr von Biberbrugg in Richtung Einsiedeln unterwegs gewesen und habe an einer Ampel anhalten müssen, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Kurz danach habe sie bemerkt, dass Flammen aus dem Motorraum des Wagens drangen.

Die junge Frau und ihre Begleiterin stiegen laut Communiqué sofort aus. Eine Drittperson alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als Brandursache stehe ein technischer Defekt im Vordergrund, hiess es.

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