Auto kippt bei Niederwangen auf die Seite

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Montagmorgen bei einem Selbstunfall in Niederwangen auf die Seite gekippt und rund hundert Meter weit geschlittert. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

(Keystone-SDA) Die beiden konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Zu dem Unfall kam es gegen 04.20 Uhr, als das Auto auf der Freiburgstrasse mit einem Betonelement am Strassenrand kollidierte.

Das verunfallte Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Der betroffene Strassenabschnitt blieb während der Unfallarbeiten rund anderthalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung weiter schreibt.