The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Auto landet in Küssnacht SZ auf dem Dach: Fahrerin verletzt

Keystone-SDA

Eine 36-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend in Küssnacht bei einem Selbstunfall erheblich verletzt. Sie prallte gegen eine Stützmauer, worauf sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dieser Unfall ereignete sich um 19.00 Uhr auf der Luzernerstrasse von Küssnacht in Richtung Merlischachen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr bargen die verletzte Autofahrerin und brachten sie ins Spital.

Die Polizei ordnete zur Klärung der Unfallursache eine Blut- und Urinprobe an. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sperrte sie die Strasse während rund einer Stunde, wie es im Communiqué heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft