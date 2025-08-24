Auto landet in Küssnacht SZ auf dem Dach: Fahrerin verletzt

Keystone-SDA

Eine 36-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend in Küssnacht bei einem Selbstunfall erheblich verletzt. Sie prallte gegen eine Stützmauer, worauf sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Dieser Unfall ereignete sich um 19.00 Uhr auf der Luzernerstrasse von Küssnacht in Richtung Merlischachen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr bargen die verletzte Autofahrerin und brachten sie ins Spital.

Die Polizei ordnete zur Klärung der Unfallursache eine Blut- und Urinprobe an. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sperrte sie die Strasse während rund einer Stunde, wie es im Communiqué heisst.