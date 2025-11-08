Auto prallt in Lohn-Ammannsegg SO gegen Stein und überschlägt sich

Keystone-SDA

Bei einem Unfall in Lohn-Ammannsegg am Freitag hat sich das Auto einer 52-jährigen Frau überschlagen. Die Fahrerin wurde gemäss der Polizei mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto der 52-Jährigen geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Stein im Strassenbeet, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Das Auto überschlug sich und kam auf der Strasse stehend zum Stillstand.

Ein Abschleppunternehmen transportierte das Auto ab.