Auto prallt in Pontresina GR in eine Mauer – zwei Verletzte

Keystone-SDA

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Am Freitagmittag ist eine Autofahrerin bei einem Parkplatz in Pontresina mit ihrem Fahrzeug in eine Mauer geprallt. Dabei verletzten sich beide Fahrzeuginsassinnen.

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(Keystone-SDA) Die 57-jährige Autofahrerin war gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag gegen 12.15 Uhr in Begleitung ihrer 82-jährigen Mutter unterwegs, als ihr Fahrzeug bei einem Parkplatz an der Via Maistra mit einer Mauer kollidierte.

Die Rettung versorgte die verletzten Frauen notfallmedizinisch. Anschliessend flog eine Rega-Crew die mittelschwer verletzte Mitfahrerin ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Ein Rettungswagen transportierte die leicht verletzte Autofahrerin ins Spital nach Samedan. Die Feuerwehr unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort.