Autodiebe flohen in Turgi im geklauten BMW und rammen Laternenmast

Keystone-SDA

Zwei Autodiebe aus Frankreich brachen in der Nacht auf Montag in Turgi in eine Garage ein und flohen mit einem gestohlenen BMW. Weit kamen sie nicht: Nachdem sie einen Laternenmast gerammt hatten, mussten sie zu Fuss weitergehen und wurden sie verhaftet.

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(Keystone-SDA) Bei den Personen handle es sich um zwei Männer im Alter von 17 und 38 Jahren, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Das gestohlene Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte beschädigt auf der Strasse vor.

Das Auto hatten die beiden Franzosen zuvor in einer Garage in Turgi entwendet. Sie hatten das Zugangstor mit einem Fahrzeug aufgedrückt und sich anschliessend mit dem BMW aus dem Staub gemacht.

Täter sind oft Neulenker

Garagen- und Autohandelsbetriebe im Aargau würden seit mehreren Wochen und Monaten von Autodieben heimgesucht, teilte die Aargauer Kantonspolizei weiter mit. Oft würden die jungen Täter aus Frankreich stammen und in den sozialen Medien für die Diebstähle rekrutiert.

In der Schweiz entwendeten sie meist ein oder mehrere Autos, um dann schnellstmöglich über die Grenze zurück nach Frankreich zu fahren. Auf der Flucht würden die Täter hohe Risiken eingehen und dabei oft Unfälle verursachen – meist, weil sie wenig Fahrübung hätten, schrieb die Polizei weiter.

Gegen dieses Phänomen, das auch in anderen Kantonen zu beobachten ist, will die Aargauer Polizei gemäss eigenen Angaben nun mit allen Mitteln vorgehen.