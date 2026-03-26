Autofahrer bei Kollision in Frick AG verletzt

Keystone-SDA

Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Frick AG bei einer Kollision verletzt worden. Die Ambulanz lieferte ihn mit mittelschweren Verletzungen ins Spital ein. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen den Vortritt missachtet.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wie es weiter heisst.