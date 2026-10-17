Autofahrer bei Selbstunfall in Niederwil SG schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Ein 48-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag auf der A1 bei Niederwil SG schwer verunfallt. Der fahrunfähige Mann krachte in einen Baum.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Automobilist kam kurz nach 2.15 Uhr auf der Fahrt von Gossau in Richtung Wil rechts von der Strasse ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte in einen Baum, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten auf der Unfallstelle und brachte ihn anschliessend in ein Spital.

Eine angerückte Polizeipatrouille beurteilte den 48-Jährigen als fahrunfähig. In der Folge musste er eine Blut- und Urinprobe abgeben. Seinen Führerausweis zogen die Beamten auf der Stelle ein. Da aus dem vorderen Bereich des Unfallwagens Rauch aufstieg, wurde zusätzlich die zuständige Feuerwehr aufgeboten.