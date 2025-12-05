Autofahrer kommt bei Kollision mit Zug in Schüpfen ums Leben

Keystone-SDA

Bei der Kollision eines Zugs mit einem Auto in Schüpfen ist am späten Freitagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern untersucht den genauen Unfallhergang, wie sie mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto war aus unbekanntem Grund auf die Bahngeleise geraten und wurde von hinten vom Zug erfasst. Trotz Notbremsung kamen der Zug sowie das durch die Kollision eingeklemmte Auto erst rund 200 Meter später zum Stillstand. Der Lenker konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Passagiere des Zugs blieben unverletzt. Sie wurden evakuiert und mit Bussen abgeholt. Die Zugstrecke der Bern-Biel-Linie blieb zwischen Münchenbuchsee und Suberg-Grossafoltern bis zum späteren Nachmittag gesperrt. Auch der angrenzende Strassenabschnitt war vorübergehend gesperrt.