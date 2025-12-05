The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Autofahrer kommt bei Kollision mit Zug in Schüpfen ums Leben

Keystone-SDA

Bei der Kollision eines Zugs mit einem Auto in Schüpfen ist am späten Freitagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern untersucht den genauen Unfallhergang, wie sie mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto war aus unbekanntem Grund auf die Bahngeleise geraten und wurde von hinten vom Zug erfasst. Trotz Notbremsung kamen der Zug sowie das durch die Kollision eingeklemmte Auto erst rund 200 Meter später zum Stillstand. Der Lenker konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Passagiere des Zugs blieben unverletzt. Sie wurden evakuiert und mit Bussen abgeholt. Die Zugstrecke der Bern-Biel-Linie blieb zwischen Münchenbuchsee und Suberg-Grossafoltern bis zum späteren Nachmittag gesperrt. Auch der angrenzende Strassenabschnitt war vorübergehend gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft