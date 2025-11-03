The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrer prallt in Luzern ins Kultur- und Kongresszentrum

Keystone-SDA

Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Luzern beim Wenden mit seinem Auto gegen das Kultur- und Kongresszentrum (KKL) gefahren. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Luzern auf mehrere tausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer verlor am Samstag auf der Frohburgstrasse in Luzern bei einem Wendemanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte daraufhin gegen das KKL. Der Lenker blieb unverletzt, wie es im Communiqué am Montag hiess.

