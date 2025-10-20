Autogrammstunde verlegt: Fans folgen Lindemann an Stadtrand

Keystone-SDA

Trotz Verlegung an einen anderen Ort haben sich in Berlin viele Fans für eine Autogrammstunde mit Rammstein-Sänger Till Lindemann (62) angestellt. Die Signierstunde mit ihm und Joey Kelly (52) sollte ursprünglich im Astra Kulturhaus im Stadtteil Friedrichshain stattfinden, wurde aber in den Berliner Norden in den Stadtteil Wilhelmsruh verlegt.

(Keystone-SDA) «In den letzten Tagen wurde durch Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, Drohungen und Boykottaufrufe rund um die Veranstaltung ein Klima geschaffen, das eine sichere Durchführung nicht mehr möglich macht», hatte es auf Lindemanns Instagramseite geheissen.

«Zum Schutz der Fans, des Teams und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir uns daher entschieden, den Ort der Autogrammstunde zu verlegen», hiess es in dem Post vor einigen Tagen.

Die Autogrammstunde sollte nun in der Nähe eines Rammstein-Stores im Norden der Hauptstadt stattfinden. Signiert werden sollte dort der Bildband «Der Rhein. Tiefe Wasser sind nicht still», den Lindemann und Kelly gemeinsam veröffentlicht hatten. Solche Bildbände haben die beiden auch schon über die Flüsse Yukon und Amazonas publiziert.